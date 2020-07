Video: Faillissement van J. Crew lag niet volledig aan de pandemie

Op het hoogtepunt van zijn succes waren J.Crew en zusterbedrijf Madewell actief in meer dan honderd landen en hadden ze meer dan vijfhonderd winkels. Gezien door beroemdheden, politici en werkende professionals over de hele wereld, werd J.Crew beschouwd als de top van de voedselketen in de detailhandel. Midden in de coronacrisis in 2020 vroeg het bedrijf faillissement aan. Het merk stond echter al voor veel uitdagingen voordat de pandemie uitbrak. Business Insider geeft in deze video het verloop van het bedrijf weer.