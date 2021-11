Video: 'Full Circle': Een documentaire over overproductie, overconsumptie en textielafval

Op zondag 12 december lanceert Chanel Trapman, filmmaker en oprichter van de Mumster Movement, de documentaire Full Circle tijdens een online live première. Full Circle is geproduceerd in samenwerking met onder andere de Gemeente Amsterdam. De documentaire brengt de eindeloze stroom van miljoenen afgedankte kledingstukken in beeld en zoekt naar oplossingen om deze vicieuze cirkel van overproductie, overconsumptie en textielafval te doorbreken. FULL CIRCLE is een oproep aan consumenten, de mode-industrie en de overheid om samen de overproductie en overconsumptie van nieuwe kleding tegen te gaan en creatiever om te gaan met bestaande, reeds geproduceerde kledingstukken. Vooral nu, aan het eind van het jaar, wanneer iedereen in de verleiding komt om tijdens de feestdagen buitensporig veel te kopen.

Video: Chanel Trapman via YouTube