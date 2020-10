G-star is de eerste moderetailer die de technologie gebruikt waarbij je een QR-code scant of een NFC-tag tikt, en daarmee de look kunt shoppen. De consumenten krijgen via die tag of QR-code informatie over de outfit zoals de prijs en winkels waar dit artikel verkrijgbaar is, en kunnen vervolgens direct afrekenen via Apple Pay. Bekijk hieronder de video om erachter te komen hoe deze technologie in elkaar zit.

Video: Highstreet Mobile via YouTube