Video: Gorpcore: de trend die praktische mode trendy maakt

Gorpcore staat voor een mode-stroming die van het buitenleven houdt. Gorp staat voor “Good Ol’ Raisins and Peanuts,” een ode aan energiesnacks die regelmatig worden gebruikt door wandelliefhebbers tijdens hun trailruns en expedities. Deze esthetiek is echter geen nieuw fenomeen. Veel streetstijlen zijn ontstaan uit praktische overwegingen. In de kern gaat het bij de Gorpcore-esthetiek om bruikbaarheid. Extra zakken voor het meenemen van voedselvoorraden en GORE-TEX pro-materialen voor geavanceerde waterdichtheid en ademend vermogen zijn standaard kledingkenmerken van deze stijl. Merken die prestaties als hun primaire focus hebben worden geassocieerd met Gorpcore. Arc’teryx, Salomon en Patagonia zijn voorbeelden van merken die tot de kerndoelgroep van deze stijl behoren.

Video: The Fashion Archive via YouTube