Video: Gucci Episode 4: The Neighbours, met Billie Eilish

We keren terug naar het appartement waar de dag begon, maar dit keer ontmoeten we personages in de huizen eromheen en krijgen we een beeld van hun leven, fantasieën en onbewaakte privémomenten - waaronder een schilder die haar nepwimpers aandachtig schoonmaakt, gespeeld door kunstenares Ariana Papademetropoulos. Iemand in een badkuip kijkt televisie, terwijl een muziekvideo met Billie Eilish onze schermen vult. Bekijk hieronder de vijfde aflevering van Gucci Episode.

Video en beeld: Gucci via YouTube