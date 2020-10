Afgelopen dinsdag presenteerde Louis Vuitton haar SS21-collectie op de Paris Fashion Week Women's. De collectie is ontworpen door Nicolas Ghesquiere en werd getoond in Samaritaine te Parijs. Te zien is dat er nog veel publiek aanwezig is op de locatie. De locatie fungeert ook als enorm grote 'green screen', waar verschillende beelden op geprojecteerd worden.

Beeld en video: Louis Vuitton via YouTube