We Are is een documentaire waarin de vrouw en gelijkheid centraal staan. In deze documentaire worden twee vrouwen in India en Roemenië gevolgd die kleding maken voor collecties van J Label. Sunita en Millie vertellen onder andere wat een baan als kledingmaakster voor hen betekent en de toewijding waarmee de vrouwen hun werk doen, wordt belicht.

Bron: Youtube via J Label

Beeld: via Chanel Trapman