Wat krijg je als een retail inkoper (Nienke Hoeksema) samen met een retail designer (Marith Thies) een podcast lanceert? Een podcast over winkelinrichting. In de eerste aflevering bespreken ze hoe je displays van leveranciers gebruikt in je winkel. Hoe pas je deze toe zodat je omzet stijgt?

Eigendom: Werk aan de winkel