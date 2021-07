Video: Invloed op het modesysteem en empathie in de wereld

Op 17 juni organiseerde Duurzame Mode 025 een talk met zes modeontwerpers uit Arnhem en Nijmegen. Hoe proberen zij invloed uit te oefenen op het (lokale) modesysteem om meer empathie in de wereld te brengen. Hoe weten zij verschil te maken en te luisteren naar hun intrinsieke motivaties? Bregje Lampe (Modelogica) gaat in gesprek met Elsien Gringhuis (Arnhem), Fraenck (Arnhem), Fundies (Arnhem), Hempje (Arnhem), Roumans (Nijmegen) en Schrav (Nijmegen) over hun ondernemingen. Hoe weten zij zich staande te houden in een modesysteem vol grote multinationals en de wereld een stukje mooier te maken? Bekijk hieronder de video.

Video: Fashion Design Festival Arnhem via YouTube