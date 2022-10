Video: Kledingindustrie wordt op het hakblok gelegd tijdens avondshow met Arjen Lubach

"Er zijn te veel kleren, we kopen er te veel". Zo begint de avondshow met Arjen Lubach waarin de kledingindustrie, die meer vervuilend is dan de lucht- en scheepvaartindustrie gecombineerd, op het hakblok wordt gelegd. Volgens een onderzoek van NOS heeft de gemiddelde Nederlander 173 kledingstukken in zijn kast, waarvan hij er 50 niet draagt. Bekijk de onderstaande video om te zien wat Lubach te zeggen heeft over de groeiende textielberg en welke mogelijke oplossingen hij aandraagt.

Eigendom: VPRO