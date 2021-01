Video: Lokale waarden en geschiedenis van de modeindustrie

Hul le Kes begint het nieuwe met een livestream in samenwerking met het netwerk Culture.Fashion. Modeontwerper Sjaak Hullekes spreekt met organisaties die een verandering brengen in het modesysteem en maatschappij. Hoe kijken zij aan tegen veranderingen in onze samenleving? Hoe zou de mode zich daartoe moeten verhouden? Hoe kunnen we gezamenlijk bijdragen aan een nieuwe modewereld? Een holistische modewereld vol positieve dynamiek, zingeving, gelijke kansen en zorg voor het milieu.

Video: Hul le Kes via YouTube