In Disney’s nieuwste draai aan 101 Dalmatiërs, schittert actrice Emma Stone in ‘Cruella’ als de beroemde slechterik Cruella de Vil. De kostuumontwerper van de film en tweevoudig Oscar-winnaar, Jenny Beavan, koos ervoor om de iconische Louis Vuitton Capucines-tas op te nemen als onderdeel van de Vil’s look.

Bron: Louis Vuitton via YouTube