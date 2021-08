Video: Mode in de 'Nouvelle Vague' films

In deze video gaat Clever & Chic in op de mode van The New Wave of La Nouvelle Vague, een Franse kunstfilmbeweging die werd gecreëerd door een groep jonge intellectuelen en filmcritici in Parijs aan het eind van de jaren 1950-60. Deze beweging veranderde niet alleen de manier waarop films worden gemaakt, maar ook de montage, de visuele stijl, de verhaallijnen, de ervaring en het uiterlijk van de film. De stilering van de film betekende niet dat het visuele belangrijker werd dan de inhoud, maar eerder de erkenning dat stijl van nature een vorm van inhoud is die zeer invloedrijk en krachtig is.

Beeld en video: Clever & Chic via YouTube