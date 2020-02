Modeontwerper Brandon Wen is afgestudeerd aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Nu werkt Wen in Parijs, waar hij tevens werkt voor Rick Owens en Michèle Lamy. In de 3-minuten durende video van Glamour vertelt hij over zijn werk en hoe hij duurzaamheid probeert toe te passen.

Bron video: ##Toekomstmakers: Parijs door de ogen van modeontwerper Brandon Wen | Bijenkorf x Glamour eigendom GlamourNL, via Youtube.