Video: Nike x Patta: Forward - The Wave

Hoofdstuk 3: Forward - Nike x Patta presenteren: The Wave | Een film door Mahaneela. Creatieve leiding door Steve McQueen. De samenwerking is een thematische verwijzing naar de culturele verschuivingen en de blijvende invloed die Patta heeft gehad op de grotere gemeenschap en industrie. In deze vierdelige film volgen we broer en zus Abdul en Carista terwijl ze de steeds veranderende zeeën van het leven bevaren. We keren terug naar Abdul en zijn verhaal, en hoewel hij zich wil bevrijden, ervaart hij nog steeds zelftwijfel op zijn reis. Geen mens is een eiland en dit verhaal viert de kracht van mensen die veerkrachtig zijn terwijl onze jongen de kracht van motivatie ervaart, plezier hebben en samen vreugde vinden. We leren over de kracht van de gemeenschap en hoe sport en hardlopen verbonden zijn met geestelijke gezondheid.

Video: Nike via YouTube