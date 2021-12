Video: Nike x Patta: Welcome Home - The Wave

Hoofdstuk 4: Welcome Home - Nike x Patta presenteren: The Wave | Een film door Mahaneela. Creatieve leiding door Steve McQueen. De samenwerking is een thematische verwijzing naar de culturele verschuivingen en de blijvende invloed die Patta heeft gehad op de grotere gemeenschap en industrie. In deze vierdelige film volgen Nike en Patta broer en zus Abdul en Carista terwijl ze de steeds veranderende zeeën van het leven bevaren. Deze film is het sluitstuk van ons levensverhaal. Het moment waarop Abdul zijn waarde erkent, zich met zijn familie verzoent en een plaats aan tafel krijgt tussen anderen die allemaal dezelfde les hebben geleerd, maar op verschillende manieren. We zijn allemaal studenten van het leven, voortdurend lerend, evoluerend en manieren zoekend om onszelf te verbeteren.

Video: Nike via YouTube