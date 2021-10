De voorbeelden in de video danken hun naam aan het gegeven dat ze elk met een R beginnen, zoals Re-use, Repair en Recycle. Steeds vaker worden de R-principes ingezet binnen de retailbranche. In de toekomst zullen nieuwe businesscases ontstaan waarin de R-principes worden toegepast. In onderstaand schema staat een overzicht van de 10 R’en. Hoe hoger je in de ladder zit, hoe beter het is voor het milieu.

Video: Thuiswinkelorg via YouTube