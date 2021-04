Beeld: A Fashion via YouTube

Welkom bij de nieuwe serie “Versace Moments”. Het eerste model: Gigi Hadid! In deze serie worden iedere keer andere Versace Moments met verschillende modellen bij elkaar geplakt tot een video. Handig voor de kijker zo een beeld te hebben van wat een model voor het merk heeft betekend. We kunnen niet meer om Gigi Hadid heen en daarom is zij ons eerste model wat in de spotlight wordt gezet. De video is gemonteerd door Anna Davidsson, April 2021.

Bron: A Fashion via YouTube