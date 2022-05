Highsnobiety mede-oprichter Jeff Carvalho, Matt Powell, senior industrie-adviseur bij The NPD Group, en Coinbase product manager Ejaaz Ahamadeen debatteren in deze video over de rol van NFT's in de mode-industrie. Dit gesprek, dat plaatsvond tijdens de Business of Fashion Professional Summit "New Frontiers in Technology and Fashion", is in samenwerking met Coinbase gemaakt.

