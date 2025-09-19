EK Retail: Nieuwe samenstelling Raad van Commissarissen

Op 16 september 2025 kwamen de ledenvertegenwoordigers van EK Retail opnieuw bijeen in het Duitse hoofdkantoor in Bielefeld, na de jaarlijkse algemene ledenvergadering in april in het Nederlandse Amersfoort. Op de agenda stonden onder meer verkiezingen voor de Raad van Commissarissen. Naar aanleiding van het statutaire vertrek van Peter Dirks, koos de ledenvergadering de Nederlander Johan Vlassak als nieuw lid van de Raad van Commissarissen namens de meer dan 3.800 internationale handelspartners van het multisectorale samenwerkingsverband. Tijdens de aansluitende oprichtingsvergadering benoemde de nieuwe Raad van Commissarissen Dr. Marc Zgaga tot vicevoorzitter.

Statutair vertrek van Peter Dirks

Peter Dirks, een gerenommeerd Nederlands handels- en financieel expert en voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van Euretco (nu EK Nederland), trad na drie jaar in functie, waarvan de laatste als vicevoorzitter, statutair terug. De Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de ledenvergadering spraken hun dank uit voor zijn waardevolle bijdrage, met name aan de succesvolle, grensoverschrijdende groei van EK Retail, en wensten hem alle goeds voor de toekomst.

Zijn landgenoot Johan Vlassak stelde zich kandidaat voor de openstaande positie en presenteerde zich tijdens de bijeenkomst in Bielefeld aan de leden van EK. De geboren Eindhovenaar heeft een succesvolle loopbaan in de financiële sector opgebouwd en bekleedde diverse leidinggevende functies bij ABN AMRO en de coöperatieve Rabobank op het gebied van Corporate Banking.

Focus op financiële bedrijfswaarde

Als handels- en financieel specialist en afgestudeerd Master of Business Valuation (MBV) richtte Vlassak zich in het bijzonder op de waardering van de financiële bedrijfswaarde, met speciale aandacht voor fusies en overnames. Tot voor kort was hij directeur en partner bij Crowe Foederer Corporate Finance BV, een toonaangevend Nederlands advies- en accountancybedrijf.

In de daaropvolgende stemming werd Vlassak door de ledenvergadering benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. "Johan Vlassak is een zeer ervaren professional op het brede terrein van financiële analyse en strategische besluitvorming. Naast zijn diepgaande expertise in de handel, brengt hij een waardevolle externe blik op onze bedrijvengroep met zich mee. Die perspectieven zullen ons ongetwijfeld versterken. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking," aldus EK CEO Martin Richrath.

Nieuwe koers binnen de Raad van Commissarissen: vicevoorzitter benoemd, voorzitter herbevestigd

Na afloop van de ledenvergadering kwam de nieuw samengestelde Raad van Commissarissen bijeen voor haar oprichtingsvergadering. Daar werd Dr. Marc Zgaga, jurist en directeur van DER MITTELSTANDSVERBUND - ZGV e.V. en voorzitter van de Raad van Bestuur van ServiCon Service & Consult eG, benoemd tot vicevoorzitter. Zgaga is sinds april 2025 lid van de Raad van Commissarissen. Johannes Lenzschau werd door zijn collega’s herbevestigd in zijn rol als voorzitter.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Johannes Lenzschau (voorzitter), Wildeshausen (DE)

Dr. Marc Zgaga (vicevoorzitter), Keulen (DE)

Johan Vlassak, Budel (NL)

Wolfgang Neuhoff, Dortmund (DE)

Paul Berden, Venlo-Blerick (NL)

Nico Vanderveen, Assen (NL)

