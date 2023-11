FashionUnited eBusiness voor efficiënte informatie uitwisseling in de mode

FashionUnited eBusiness is een snel groeiende organisatie met een diepe specialistische kennis van de processen in de mode-industrie. FashionUnited eBusiness bedenkt innovatieve en op maat gemaakte oplossingen voor merken en retailer, zowel de opkomende spelers als de gevestigde organisaties. Er wordt hierbij gekeken naar het juist implementeren van het elektrisch uitwisselen van informatie (EDI). FashionUnited eBusiness focust zich op de behoefte van de mode bedrijven en de technologische ontwikkelingen in de industrie. Met hun oplossingen zijn zij de koploper in de markt.

FashionUnited eBusiness biedt vele mogelijkheden aan diensten die zijn ontworpen voor het ondersteunen en optimaliseren van modebedrijven. Zij zijn een centrale hub, met een enkel verbindingspunt, dat verschillende aspecten van de mode-toeleveringsketen met elkaar verbindt. Dit betreft fabrikanten, groothandels, detaillisten en logistieke dienstverleners.

Door de kennis van de medewerkers te bundelen met de snel ontwikkelde technologie, zorgt FashionUnited eBusiness ervoor dat er een nauwkeurige uitwisseling kan plaatsvinden tussen gegevens, waardoor handmatige fouten worden verminderd. Naast het juist kunnen implementeren van systemen om de processen te vergemakkelijken, is de ultieme aanpak van samenwerking met de klant een groot pluspunt. Samen met de klant kijken zij naar de beste oplossingen en maken een op maat gemaakt plan, hierbij wordt de eerder gedane investering van de klant niet uit het oog verloren. Of een bedrijf nu actief is in kleding, schoenen, accessoires of een andere tak van de industrie.

De basis van FashionUnited eBusiness wordt gevormd door de toegankelijkheid die zij willen bieden voor de verschillende klanten. Online winkelen is afgelopen jaren flink toegenomen, mede hierdoor begrijpt FashionUnited eBusiness het belang van het juist kunnen verzorgen van de e-commerce van bedrijven en het hierbij stimuleren van het succes van een merk. Hierbij leveren zij vele diensten, van strategische adviezen tot praktische implementatie, om merken te helpen hun digitale aanwezigheid te vergoten.

Zoals eerder benoemd focust FashionUnited eBusiness zich op het op maat maken van oplossingen voor de verschillende bedrijven. Er wordt gekeken naar de specifieke behoeften van elk merk. Wat FashionUnited eBusiness onderscheidt van zijn collega bedrijven is de kennis en passie die zij met de mode, schoenen en sport industrie heeft. Het team bestaat uit experts die allemaal op hun eigen manier een steentje bijdragen aan het optimaliseren van de verschillende processen. Het team houdt zich bezig met de verschillende trends en ontwikkelingen die er op de markt zijn en zijn hierdoor in staat om snel in te spelen op de nieuwste veranderingen. Hierdoor blijven merken altijd een stap voor op andere.

Daarnaast staat het bedrijf erom bekend constant in te spelen op verschillende innovatieve ontwikkelingen. FashionUnited eBusiness blijft voortdurend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de e-commerce en implementeert oplossingen om merken een concurrentievoordeel te kunnen bieden. Hierbij wordt constant overlegt met merken en welke benadering het beste aansluit bij het bereiken van de beste oplossing. Met deze aanpak blijft FashionUnited eBusiness een voorloper in de technologische vooruitgang.

Als laatste is de juiste klantenservice een belangrijk aspect voor FashionUnited eBusiness. Zij streven ernaar om nauwe samenwerkingen aan te kunnen gaan met hun klanten en is hiermee echt een verlengstuk van het bedrijf en het team. Dit wordt bereikt door zo transparant mogelijk te communiceren en op een resultaat gerichte manier te werk te gaan. Hiermee bouwt FashionUnited eBusiness verschillende langdurige samenwerkingen op met de klanten.

Vanuit de vestiging in Almere en met een technisch team in Tilburg en Arnhem staat FashionUnited eBusiness klaar om hun klanten te ondersteunen.