JOSH V schenkt aan goede doel Sympany ter ondersteuning van duurzamere mode-industrie

De gift is een deel van de symbolische retourvergoeding die door JOSH V wordt gerekend ter bewustmaking van consument, en onderdeel van het beperken van het aantal retourzendingen

Amsterdam, 14 januari 2021 – Fashion- en lifestylemerk JOSH V schenkt een bedrag van 7.500 euro aan het goede doel Sympany en ondersteunt hiermee de textielinzamelaar die werkt aan een circulaire textielketen. De gift van 7.500 euro is een deel van de totale retourvergoeding die JOSH V in 2020 van consumenten heeft ontvangen, en levert hiermee een bijdrage aan de verduurzaming van de textielketen. De schenking draagt bij aan de ambitie van JOSH V om op het gebied van duurzaamheid steeds meer stappen te zetten.1

In 2019 werd in Nederland maar liefst 47 procent van de bestelde kleding weer retour gestuurd.2 Om de consument te ontmoedigen om onnodig te retourneren, doordat er bijvoorbeeld van een product meerdere maten worden besteld, rekent JOSH V de consument per retour een symbolisch bedrag van 2,99 euro. Dit bedrag is slechts een fractie van wat een retourzending het bedrijf daadwerkelijk kost. De retourvergoeding wordt gerekend uit duurzaamheidsoogpunt om de consument bewust te maken en zo het aantal retouren, en daarmee de ecologische voetafdruk van het bedrijf, zoveel mogelijk te beperken.

Josh Veldhuizen, CEO van JOSH V: ‘Sinds we bij JOSH V deze retourvergoeding rekenen zien we dat het percentage retouren al flink is gedaald. Met de gift ondersteunen we Sympany, de inzamelaar die als missie heeft om om al het ingezamelde textiel een nieuwe bestemming te geven en te recyclen wat overblijft. De rest van het retourbedrag investeren we in duurzame ontwikkelingen binnen JOSH V, om zo ons aandeel in de vervuilende mode-industrie zo klein mogelijk te maken en de impact op het milieu te beperken.’

Veldhuizen vervolgt: ‘Vaak bestellen consumenten van een product meerdere maten waardoor een pakket per definitie wordt geretourneerd. Dit is niet altijd nodig als de consument weet wat haar juiste maat is. Wij doen er bij JOSH V alles aan om de consument hierbij te helpen.’

Om het consumenten zo gemakkelijk mogelijk te maken om de juiste maat te bestellen heeft JOSH V bij elk product op de website een uitgebreide productomschrijving en geprofessionaliseerde foto’s en videobeelden staan. Ook kunnen consumenten gebruik maken van de online fitting tool die de consument persoonlijk maatadvies geeft. In deze ‘virtuele paskamer’ worden gegevens als lengte, het gewicht, de leeftijd en de cupmaat ingevoerd en het algoritme van de tool bepaalt op basis hiervan de meest geschikte maat. Doordat JOSH V altijd gebruik maakt van een vast maatschema en vaste doorpasmodellen garandeert het bedrijf consistente maatvoering. Om helemáál zeker te weten of een consument de maat juist heeft, heeft JOSH V een telefonische klantenservice waar ze naartoe kunnen bellen.

JOSH V kiest elk jaar een ander goed doel uit om met een schenking te ondersteunen. Het goede doel dat de schenking in 2022 ontvangt wordt later dit jaar bekend gemaakt.

1 Meer hierover is te vinden in het ‘Sustainability Report 2021’ op JOSHV.com

2 Bron: ‘Onderzoek naar de wijze waarop de textielketen omgaat met ongebruikt en nieuw textiel’ in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (4 september 2020).

Over JOSH V

Het Nederlandse fashion- en lifestylelabel JOSH V is in 2011 opgericht door de Amsterdamse mode-onderneemster Josh Veldhuizen. Het merk staat bekend om haar stijlvolle en elegante collecties, die wereldwijd vrouwenharten sneller doen kloppen. JOSH V creëert toegankelijke en tegelijkertijd luxueuze, ready-to-wear collecties, die thuishoren in de garderobe van iedere zelfbewuste vrouw die graag stijlvol voor de dag wil komen.

Momenteel is JOSH V verkrijgbaar via 300 partner stores in negen Europese landen, waaronder België, Duitsland, Polen en Portugal. De aandacht is gericht op verdere uitbreiding in Europa en daarbuiten. Daarnaast worden alle collecties online wereldwijd aangeboden via de officiële webshop www.JOSHV.com