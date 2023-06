Learnings van eerste Fashion VMI & AI event

Fashion for Good is een onbekende plek op het Rokin te Amsterdam waar de gehele fashion industrie laagdrempelig geïnspireerd kan worden over hetgeen sustainability en circulariteit in fashion echt betekenen; past future. At the core of Fashion for Good is our Innovation Platform, where we focus on sparking and scaling technologies and business models that have the greatest potential to transform the industry. We provide support to innovators based on their business maturity through three key programmes: our Fashion for Good-Plug and Play Accelerator, our Scaling Programme and our Good Fashion Fund. Hierachter gaat een fonds schuil van maar liefst meer dan een half miljard USD. Opgebracht door de 'believers' onder de grote der aarde in fashion, waaronder C&A, PVH, adidas, Kering (oa PUMA, stichd) en meer.