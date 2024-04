Lucardi: Paradigmaverschuiving naar meer toegankelijkheid in de juwelierswereld

Lucardi, opgericht in 1988 onder de naam Luigi Lucardi, is uitgegroeid tot de grootste juweliersketen van Nederland. De expansie van het bedrijf, die versneld werd door een overname in 2006 door Klockgrossisten i Norden AB, later omgedoopt tot Axcent of Scandinavia, heeft Lucardi's aanwezigheid verder uitgebreid. Met inmiddels meer dan 100 fysieke winkels verspreid over heel Nederland, evenals webshops in Nederland, België en Duitsland, markeert deze groei van het bedrijf als een prominente speler in de juweliersbranche, bekend om zijn toegankelijke benadering van hun winkelontwerp.

Innovatie in bedrijfsmodellen

Lucardi onderscheidt zich door een uniek winkelconcept dat de traditionele juwelierservaring transformeert. Het open winkelfront maakt de winkels toegankelijk, waarbij klanten worden uitgenodigd om vrij binnen te lopen. Dit benadrukt een kernaspect van hun bedrijfsmodel: laagdrempeligheid en klantvriendelijkheid. In plaats van de conventionele, soms intimiderende sfeer van luxe juweliers, biedt Lucardi een open en uitnodigende ruimte waar zelfbediening en interactie met het product centraal staan.

De inrichting van de winkels faciliteert zelfontdekking — een model dat klanten aanmoedigt zelf hun keuzes te maken uit het uitgebreide assortiment, zorgvuldig gepresenteerd in glazen vitrines. Dit stimuleert niet alleen een interactieve winkelervaring, maar versterkt ook de autonomie van de klant. Deskundige verkoopmedewerkers staan klaar om te adviseren en te assisteren, wat de servicecomponent van Lucardi's aanbod verrijkt.

Credits: Lucardi

Sociale en ecologische verantwoordelijkheid

Een ander significant aspect van Lucardi’s bedrijfsmodel is de nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijf heeft het IMVO-convenant ondertekend, waarmee het zich committeert aan duurzame praktijken binnen de gouden sieradenketen. Dit convenant, ondersteund door de OESO-richtlijnen omtrent ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie, illustreert de toewijding van het bedrijf aan verantwoorde inkoop en ethische handelspraktijken.

Werksfeer en -cultuur

Medewerkers bij Lucardi zijn dagelijks omringd door de nieuwste trends in sieraden en horloges, waardoor zij altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de branche. Als lid van de Lucardi-familie werk je in een hecht team dat zich inzet voor uitmuntende klantenservice en een sprankelende winkelervaring. Of je nu een rol ambieert in een van de 123 winkels, op het hoofdkantoor in Den Haag, of in de vitale logistieke sector, Lucardi biedt een platform waar de liefde voor luxe en vakmanschap volledig tot zijn recht komt.

Toegankelijkheid, trendbewustzijn en maatschappelijke verantwoordelijkheid maken van Lucardi niet alleen een speler van formaat, maar ook een voorbeeld van hoe traditionele bedrijfsmodellen in de sieradenindustrie kunnen evolueren om te voldoen aan de hedendaagse consumentenbehoeften.