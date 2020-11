Met de UNIQLO x Marimekko collectie voor moeder en dochter is gifting season officieel begonnen

Amsterdam, 17 november 2020 – Internationale kleding retailer UNIQLO kondigt vandaag aan de Marimekko Limited Edition Holiday Capsule Collectie te lanceren op maandag 23 november. De collectie markeert de vierde toonaangevende samenwerking met het Finse designhuis.

“In deze uitdagende tijden is het belangrijker dan ooit om te verbinden met familie en dierbare vrienden tijdens de feestdagen. Onder het thema “Joyful Together” is het kenmerkende simplisme van UNIQLO gecombineerd met Marimekko´s warme en opvallende prints om het samenzijn te vieren in deze speciale tijd van het jaar. We hopen dat iedereen zich comfortabel voelt in deze nieuwe lijn,”

- Yuki Katsuta, Hoofd van R&D bij UNIQLO.