Blijf relevant in retail! Kom op 12 maart naar Emerce Retail

Wat te doen met marketplaces, wispelturige consumenten, ontwrichters in retail? Hoe werk je dat uit met data, personalisatie, conversie optimalisatie en marketing automation?

Een greep uit het programma.

We hebben een razend relevant programma over digital innovation, platform modellen, Amazon, personalisatie en winnende combinaties van online met offline. Versterk je positie als retailer en voeg je bij hét netwerkmoment van retailers, brands en pure players.

Jumbo, Bijenkorf, Flinders, Funda, Shoeby, Beter Bed bespreken op 12 maart hun relevantie voor consumenten en visie op marketplaces en retail brands in Nederland.

Funda: De stevige opmars van marktplaatsen gaat gepaard met verhalen over grote kansen én felle kritiek. Duidelijk is in ieder geval dat je er als e-commercespeler niet om heen kan. Maar wat heb je er nu eigenlijk aan als multibrand retailer?

De Bijenkorf: Ruim twee jaar geleden startte de Bijenkorf met personalisatie. Melody legt uit hoe de Bijenkorf over die periode heeft kunnen opschalen van gesegmenteerde email communicatie tot een volwaardige gepersonaliseerde klantervaring. Ze deelt haar ervaringen over hoe je stakeholders meeneemt in deze reis en hoe je data science een volwaardige plek geeft binnen de organisatie.

Daarnaast zullen bevlogen experts zoals Cor Molenaar en Danny van de Burg je helpen de koers te bepalen naar succes in marketplaces, consumer psychology, partnerships, Amazon, personalisatie en in store experiences.