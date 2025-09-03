Call for Entries: Fashion Pioneers Awards Accepting Applications Until 30 September 2025

De langverwachte eerste editie van de Fashion Pioneers Awards 2025, in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Fashion United, is officieel van start gegaan. Aanmeldingen zijn geopend via de website van de Fashion Pioneers Awards, waar vernieuwende modeprofessionals zich tot 30 september 2025 kunnen aanmelden. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een speciale prijsuitreiking op 28 november 2025, gehouden bij Fashion for Good in Amsterdam.

De Fashion Pioneers Awards Geïnitieerd door campagnebureau Mumster na een decennium van impactvol werk in de modesector, zijn de Fashion Pioneers Awards in het leven geroepen om het ecosysteem van opkomende modevernieuwers te versterken en te ondersteunen.

Ontwikkeld in nauwe samenwerking met een adviesraad van experts uit de industrie en sectorpartners, beogen de awards innovatie binnen de mode-industrie te vieren en te versnellen. Elke award is zorgvuldig ontworpen om een specifiek nationaal of internationaal publiek te bedienen en biedt tastbare waarde aan de winnaars - van zichtbaarheid en mentorschap tot strategische partnerschappen en een geldprijs.

Social Impact Award

De Social Impact Award, gepresenteerd door de Rabo Foundation, erkent een Nederlandse modepionier die de kracht van ondernemerschap gebruikt om duurzame en sociale verandering in de mode-industrie te stimuleren. Deze vernieuwer combineert creativiteit met een diep gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid en draagt bij aan eerlijke kansen voor mensen wereldwijd - in lijn met de missie van de Rabo Foundation om inclusieve economische groei te bevorderen. De winnaar is niet alleen een innovator in mode en textiel, maar ook een echte sociaal ondernemer - die zelfredzaamheid versterkt, eerlijke arbeidspraktijken ondersteunt en duurzame waardeketens opbouwt.

Amsterdam Circular Changemaker Award

De Amsterdam Circular Changemaker Award wordt uitgereikt aan een veelbelovende Amsterdamse ondernemer in de mode-industrie die bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen door middel van een innovatieve en circulaire oplossing. Deze award versterkt ook de internationale reputatie van Amsterdam als toonaangevende stad voor circulaire mode-innovatie. Het erkent ondernemers die niet alleen baanbrekend zijn in hun aanpak, maar ook de potentie hebben om impact te maken buiten de stadsgrenzen.

Deze award sluit aan bij de missie van de Gemeente Amsterdam om duurzame groeisectoren te stimuleren en een ecosysteem van ambitieuze duurzame modepioniers te bevorderen. Het ondersteunt ook de implementatieagenda van de Circulaire Economie, waarin het versnellen van de transitie naar een circulaire textielsector een belangrijke prioriteit is.

Circular Design Award

De Circular Design Award, gepresenteerd door HUGO BOSS voor BOSS THE CHANGE, is een prestigieuze designuitdaging die baanbrekend circulair design in de mode erkent. De award eert ontwerpers die zich aansluiten bij de Circular Design-strategie van HUGO BOSS. Vijf genomineerden zullen samenwerken met het BOSS Creative team en het winnende ontwerp zal onder BOSS tot leven worden gebracht, wat een concrete stap richting circulaire mode vertegenwoordigt.

Circular System Challenger Award

De Circular System Challenger Award, gepresenteerd door ZEEMAN, erkent en ondersteunt een baanbrekend initiatief dat een innovatie introduceert - in proces, productie of product - gericht op het versnellen van de transitie naar een meer circulaire mode- en textielindustrie. De award beoogt eenvoud, schaalbaarheid en sociale rechtvaardigheid als kernwaarden te verheffen bij het creëren van toegankelijke circulaire oplossingen.

Selectieproces

De Fashion Pioneers Awards 2025 staan open voor modepioniers gevestigd in Nederland en in heel Europa. Aanvragers kunnen gedetailleerde deelnamevereisten en award-specifieke criteria vinden op de officiële website van de awards.

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor meerdere awardcategorieën, hoewel elk initiatief slechts één award kan ontvangen. Voor elke award worden vijf genomineerden geselecteerd door een panel van experts uit de industrie.

De genomineerden worden bekendgemaakt op 10 oktober 2025, waarna het publiek wordt uitgenodigd om te stemmen op hun favoriete genomineerde. De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt op 28 november 2025 tijdens de Fashion Pioneers Awards-show, georganiseerd bij Fashion for Good in Amsterdam.

Modepioniers uit Nederland en heel Europa worden aangemoedigd zich aan te melden vóór de deadline van 30 september. Bezoek de officiële website voor meer informatie over de deelnamevereisten, de awards en het aanmeldingsproces.