Circular Textile Days 2025: ‘Transforming Mindsets’ – dé katalysator voor circulaire textielinnovatie

Op 10 en 11 september 2025 verandert het 1931 Congress Centre in ’s-Hertogenbosch in hét internationale kennis- en ontmoetingspunt voor iedereen die actief is in de textielketen. Circular Textile Days koppelt de urgentie van nieuwe Europese wetgeving – zoals de ’Green Claims Directive’, Digital Product Passport en Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid – aan direct toepasbare circulaire oplossingen.

Van beleid tot praktijk

Bezoekers krijgen informatie over wetgeving rechtstreeks uit de bron, met sprekerssessies van o.a. Euratex, Ellen MacArthur Foundation en Centexbel. Grote namen als IKEA en Patagonia vertellen hoe hun bewezen strategieën en methodes bedrijven wereldwijd inspireren. RVO is aanwezig, met experts uit meerdere landen waaronder Bangladesh.

De beursvloer biedt een grote diversiteit aan spelers die samen de nieuwste inzichten en praktische handvatten bieden om wetgeving succesvol in de bedrijfsvoering te integreren. Internationale hogescholen, toonaangevende bedrijven en innovatieve start-ups presenteren de nieuwste technologieën, materialen én circulaire businessmodellen.

Credits: Circular Textile Days

Zien dat het kan

Naast presentaties en panels biedt CTD gratis (voor geregistreerde bezoekers) toegankelijke interactieve workshops, waarin deelnemers zelf hun stappenplan naar circulariteit uitwerken. In The Innovators Gallery ontdekken bezoekers tastbare voorbeelden van circulaire innovaties en producten uit de hele keten. Van circulair design tot recyclingtechnologie – op de beursvloer vind je concrete antwoorden op vragen als: Waar begin ik?, Welke partners heb ik nodig? en Wat kan het mij opleveren?

De urgentie is nu

De Europese textielindustrie staat op een kantelpunt: wetgeving en consumentenvraag dwingen tot verandering, en de oplossingen liggen binnen handbereik. Circular Textile Days laat zien hoe die in de praktijk werken – en hoe bedrijven vandaag nog kunnen beginnen.

10–11 september 2025

1931 Congress Centre, ’s-Hertogenbosch

Tickets vanaf €75 (studenten €30)