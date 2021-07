Essentiel Antwerp organiseert zijn Archive Sale @ Maasmechelen Village

ESSENTIEL ANTWERP ORGANISEERT ARCHIVE SALE IN MAASMECHELEN VILLAGE

Geweldig nieuws voor de adepten van Essentiel Antwerp! Het Antwerpse label organiseert binnenkort voor de allereerste keer een Archive Sale in Le Salon, de exclusieve pop-up space van Maasmechelen Village.

Van donderdag 5 augustus tot en met zondag 15 augustus zullen modeliefhebbers een fantastische selectie ready-to-wear en accessoires uit voormalige damescollecties kunnen bemachtigen in het Limburgse modedorp, en dat aan onweerstaanbare prijzen. Het aanbod klinkt meer dan veelbelovend! Van tops, blouses en jumpsuits tot taffetas cocktailjurken, en zelfs een prachtige selectie van de funky accessoires waar Essentiel Antwerp bekend om staat!

Met andere woorden, de Essentiel Antwerp Archive Sale is de ideale gelegenheid om nog eens een bezoekje te brengen aan Maasmechelen Village, en te komen genieten van een dagje shoppen in een groene, bloemrijke omgeving.

Over Essentiel Antwerp

Essentiel Antwerp staat bekend om haar verfrissende, verrassende en luxueuze mode, met bijzondere grafische en bloemenprints en trendy kleurenmixen. De unieke collecties worden ontworpen in de hoop dat ze bij iedereen een emotionele reactie uitlokken.

Het in Antwerpen gevestigde merk werd gevormd door de levenservaringen van oprichters Esfan Eghtessadi en Inge Onsea. Esfan, de zoon van Nicole Cadine, groeide op in een wereld van textiel, schetsen en modecollecties. Ook Inge kwam al vroeg in contact met de modewereld dankzij haar moeders liefde voor vintage. Zelf werkte ze als fotomodel en woonde ze vijf jaar in India, waar ze verliefd werd op kleuren, prints en onverwachte combinaties.

Essentiel Antwerp groeide uit tot een merk met een wereldwijde allure en brengt een krachtige boodschap van liefde, plezier en kleurrijke verrassingen. Een universele boodschap die zich overal ter wereld vertaalt.

Over Maasmechelen Village

Midden in de prachtige Limburgse natuur, ligt Maasmechelen Village. Deze elegante winkelbestemming huisvest meer dan 100 toonaangevende mode-, decoratie- en beautymerken. Je vindt er het ganse jaar door collecties van het vorige seizoen aan prijzen tot wel 60% lager dan de aanbevolen retailprijzen.