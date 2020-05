FASHIONCLASH presenteert: Digital Door Sale

FASHIONCLASH presenteert: de Digital Door Sale, waar je in een serie video’s kennis maakt met verschillende ontwerpers, gevestigd in en rondom Maastricht. FASHIONCLASH bracht een bezoek aan deze ontwerpers, en kwam daarbij niet verder dan de deur van hun huis of werkplek, en vroeg hen ieder 1 item aan te bieden, dat te koop is door ofwel een bezoekje te brengen aan een webshop, een e-mail of een DM via Instagram te sturen.

Ben je opzoek naar een cadeau voor jezelf of iemand die je liefhebt en waarmee je ook meteen een jonge ondernemer steunt? Bezoek de Digital Door Sale op de website van FASHIONCLASH.

Het doel van de Digital Door Sale is om jonge ontwerpers in tijden van crisis en quarantaine een digitaal podium te bieden waar zij zichzelf en hun producten kunnen presenteren aan een breed publiek en zo mogelijk nieuwe klanten aan te spreken.

Deelnemers: Ashley Luypaers (PAERS), Dorina Kappatos, Gina Lempers (220 VOLT Clothing), Helène Klein (STUDIO HEEY), Hendrik Dupont (Tourist Clothing), Iris Desiree Claessens, Laura Knipsael Photography, Laurie Bessems, Maartje Boer (STRIKKS), Sam Schobbe (SamS Design), TITIES by Chiron Floris, Studio Danielle Vroemen, Marianna Sachse (Jackalo), Olivia Bertus en Wendy van den Ham (Little Trophy)

Praktische info

De pagina zal online beschikbaar zijn tot en met woensdag 10 juni maar het is uiteraard altijd mogelijk om iets te kopen bij deze ontwerpers. FASHIONCLASH opereert als intermediair tijdens de Digital Door Sale en is niet verantwoordelijk voor overeenkomsten gemaakt tussen kopers en verkopers. Koop verantwoord, koop lokaal!

Digitial Door Sale maakt deel uit van Fashion Talent Take Over als onderdeel van het talentontwikkelingsprogramma Fashion House van FASHIONCLASH. Met het Fashion House project ondersteunt FASHIONCLASH zelfstandige ontwerpers en makers op weg naar succesvol zelfstandig ondernemerschap door het aanbieden van een breed activiteitenprogramma met o.a. coaching, workshops en het bieden van verkoopmogelijkheden. Het Fashion House project wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg.