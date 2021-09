Nieuwe modebeurs BrandsHatch op 23 januari 2022

Dit event, georganiseerd door het team achter de succesvolle kinderbeurs SundaySchool®, richt zich op merken uit het midden-hoog segment. Een aantal merken en agentschappen hebben zich gegroepeerd en de organisatie van SundaySchool® gevraagd een inspirerende beurs te organiseren in dezelfde opzet. Het sinds 2018 georganiseerde evenement in de Fabrique in Utrecht is onderscheidend door de oude fabriekshallen, de modulaire standbouw en de persoonlijke ondersteuning.

Op maandagmiddag 11 oktober zal er een bijeenkomst plaatsvinden speciaal voor prospects op de locatie in Utrecht

De agenda is als volgt:

15.30 uur ontvangst in de Copraloods

16.00 uur presentatie

16.30 uur borrel

Locatie:

De Fabrique

Westkanaaldijk 5

3542 DA Utrecht

Wilt u meer informatie of zich gelijk aanmelden voor deze bijeenkomst, mail dan met info@brandshatch.nl, of bel met Rob de Vos (06-201 35 293) of Marleen Holleman (06-577 69 881).