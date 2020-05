Open Call - 4e editie Fashion Makes Sense Award

FASHIONCLASH presenteert de vierde editie van de Fashion Makes Sense Award, een terugkerende stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie ontwerpers met innovatieve en duurzame ideeën voor de toekomst van mode.

FASHIONCLASH is op zoek naar (mode)ontwerpers om deel te nemen aan de Fashion Makes Sense Award 2020. Het doel van deze wedstrijd is ontwerpers te stimuleren na te denken over duurzaamheid en een podium te bieden voor innovatieve en duurzame ideeën. Daarnaast draagt het project bij aan het creëren van bewustzijn over duurzaamheid in de mode-industrie aan een breder publiek.

FASHIONCLASH reikt twee prijzen uit als onderdeel van de wedstrijd:

een publieksprijs van € 1000,

een juryprijs van € 2500,

Wil jij 1 van de 10 finalisten worden van de Fashion Makes Sense Award?

De deadline voor inzendingen is maandag 22 juni. FASHIONCLASH maakt de 10 finalisten bekend in week 27.

Finaliseten van de FMSA, nemen deel aan de Fashion Makes Sense Award Show tijdens FASHIONCLASH Festival 2020 (27-29 november 2020) en hun ontwerpen worden gepresenteerd in de Fashion Makes Sense Award expositie bij Lumière Cinema Maastricht (1-13 december 2020).

Meer informatie vindt u via de website van FashionClash.

“We willen jonge ontwerpers blijven ondersteunen door in deze onzekere tijd een platform te bieden, zowel nationaal als internationaal. We zijn ons er echter van bewust dat deze huidige situatie mogelijk langer aanhoudt en daarom werken we hard aan creatieve oplossingen, niet alleen voor de huidige situatie maar ook voor de toekomst. Houd er rekening mee dat de editie van de Fashion Makes Sense Award van dit jaar mogelijk niet op dezelfde manier kan verlopen als eerdere edities.” - Team FASHIONCLASH