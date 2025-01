Speeddate op SHIFT met een Future Match in Fashion

De kans voor jouw carrière en bedrijf!

Ben jij op zoek naar de perfecte match tussen Fashion Talent en Fashion Brands? Tijdens SHIFT bieden wij een unieke kans voor zowel modeprofessionals als bedrijven: Speeddaten met stijl!

Wij zijn trots om samen te werken met SHIFT Leader Frenzy van den Berg en zo de mode-industrie in beweging te krijgen en te voorzien van de nieuwe energie die zo hard nodig is. Ons evenement biedt de mogelijkheid om het juiste talent te vinden of jouw droombaan in de modewereld te ontdekken.

Hoe werkt het?

Fashion-talenten kunnen zich aanmelden om in gesprek te gaan met de mooiste merken uit de modewereld. Fashion Brands kunnen zich aanmelden met hun bedrijfsnaam en openstaande vacatures om het perfecte talent te ontmoeten. Alles begint eenvoudig via aanmelding: stuur een mail met je CV of functie profiel naar frenzyvandenberg@for-believers.com en meld je aan voor deze kans!

The Art of Matching

Het doel is simpel: kandidaten en merken verliefd laten worden op elkaar. Tijdens SHIFT kunnen geïnteresseerde bezoekers zich aanmelden bij onze balie, waar wij kandidaten en bedrijven matchen op basis van passie, interesses en ambities.

De Sessie: Kort, Krachtig, Fashion Forward

Per sessie spreken 10 merken en 10 kandidaten elkaar. • Elke ontmoeting duurt 10 minuten. Daarna luidt de bel en is het tijd om te wisselen! • 5 minuten om te verplaatsen. In 1 uur kun je met 4 kandidaten of 4 merken speeddaten.

Waarom Speed Daten op SHIFT bij FOR BELIEVERS?

Voor Fashion Brands: Los je personeelsvraagstuk op. Ontmoet nieuw talent met passie voor mode.

Voor Fashion Talents: Vind jouw droombaan bij een merk waar je écht verliefd op wordt.

Details van het Event Data:

Zondag 26 & maandag 27 januari

Locatie: Taets Art and Event Park

We organiseren meerdere speeddate sessies om talent te matchen met de beste Fashion Brands.

Sessie-tijden:

11:00 - 12:00

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

Bij extra animo voegen we extra sessies toe, zodat iedereen de kans krijgt om te speeddaten!

Ready to match?

Meld je aan en laat je inspireren! Stuur een e-mail naar frenzyvandenberg@forbelievers.com en kom de perfecte match vinden.

Samen brengen we de mode-industrie naar een nieuw niveau van energie en succes!