Avontuur en muziek gaan hand in hand in de bergen

The North Face slaat de handen in elkaar met Tomorrowland Winter als officiële sponsor, goed voor een unieke mix van muziek en avontuur voor de tweede editie van het bekende elektronische muziekfestival in de bergen.

Het volledige Franse skigebied van Alpe d’Huez zal meer dan 20.000 mensen uit meer dan 100 verschillende landen verwelkomen voor een festival met muziek, sneeuwsport, en veel meer, allemaal boven 2,000 meter.

Als deel van het partnership brengt The North Face een aantal unieke activaties en ervaringen naar het festival om de meest avontuurlijke festivalgangers te inspireren en belonen, waarbij ze ook twee exclusieve jassen en bijhorende accessoires hebben gecreëerd.

Nieuw voor dit seizoen: The North Face heeft samen met Tomorrowland een aantal limited edition items ontworpen van enkele van de meest gewilde stuks voor in de bergen. Het exclusieve partnership bestaat uit een festival only lancering van een unieke Tomorrowland x The North Face DRT jacket, afgewerkt met Tomorrowland branding – ontworpen om avontuur te ontketenen tijdens Tomorrowland Winter.

De exclusieve jackets zijn de ultieme prijs van de #UnlockTheDrop activatie – enkel verkrijgbaar als je de bergen in Alpe d’Huez verkent en digitale expeditie badges verzamelt tijdens het festival. Zodra mensen al hun badges verzameld hebben en in aanmerking komen, kunnen ze deelnemen aan de loting om de exclusieve jackets te bemachtigen.

Voor mensen die niet naar Tomorrowland Winter komen, gaat het exclusieve partnership verder dan enkel het festival. 50 Tomorrowland x The North Face Saikuru jackets werden bewerkt met Tomorrowland branding – een limited edition item dat perfect past in de bergen en op straat, exclusief beschikbaar op de website van Tomorrowland. De Tomorrowland x The North Face beanie en de Tomorrowland x The North Face EtipTM handschoenen maken de set compleet voor een volledige mountain look.

Productprijzen

Tomorrowland x The North Face Saikuru Jacket: € 280,00

Tomorrowland x The North Face DRT Jacket: € 390,00

Tomorrowland x The North Face Beanie: € 35,00

Tomorrowland x The North Face EtipTM Gloves: € 45,00

Foto's: Tomorrowland x The North Face