TMO-studenten lanceren online TrendExpo: PRDX

Vanaf woensdag 1 april 2020 wordt de halfjaarlijkse TrendExpo online gelanceerd, opgezet door studenten van semester 4 van TMO Fashion Business School. Als onderdeel van hun studie organiseren studenten in het tweede jaar van hun studie een inspirerend trendseminar over toekomstige consumententrends. Deze zou eigenlijk op 1 april fysiek plaatsvinden op de locatie van TMO in Doorn, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. De studenten lieten zich hierdoor niet tegenhouden en kozen ervoor om een website te lanceren waarop de TrendExpo alsnog – online - is te volgen.

In het vierde semester van hun studie aan TMO zijn de studenten onder andere bezig met een zes weken durend project: de TrendExpo. Tijdens dit project onderzoeken verschillende trendteams consumentenbehoeftes en – trends die relevant zijn voor de toekomst. Dit onderzoek was al halverwege totdat door de overheid werd besloten dat hogescholen en universiteiten geen fysiek onderwijs meer mochten aanbieden als gevolg van de Coronacrisis. De trendteams werden genoodzaakt individueel thuis verder te gaan met hun onderzoek en via online colleges contact te houden met TMO. De aangescherpte maatregelen betekenden ook dat de officiële, fysieke TrendExpo op 1 april niet door kon gaan. Dit alles zorgde voor flink wat tegenslag, maar de organisatie kwam met een alternatief plan.

Om toch het onderzoek en de resultaten daarvan te kunnen delen, ontstond het idee om een website te lanceren waarop ieder team de mogelijkheid krijgt om hun bevindingen te plaatsen. Het branding team van de TrendExpo is wekenlang bezig geweest deze website te realiseren. Het thema van de online TrendExpo dit voorjaar staat in het teken van ‘PARADOX’; de tegenstrijdigheid tussen de oververzadigde maatschappij waarin wij als mens onverzadigbaar zijn.

De TrendExpo is een innovatief én informatief online platform, gericht op de fashionbranche. Bedrijven uit de branche kunnen zich laten inspireren met ideeën gericht op de huidige maatschappij en die van de toekomst.

De TrendExpo is vanaf vandaag door iedereen te bezoeken op trendexpo2020.nl. De studenten van semester 4 nodigen u van harte uit om een bezoekje te brengen en u te laten inspireren door hun onderzoek en de bevindingen.

Voor meer informatie verwijzen we naar student Yara van Driel, PR-manager van TrendExpo 2020: 06- 44447698 of e-mail: [email protected]