10 jaar Chabo Bags & More... jubileum collectie: Spring Summer 2021



Nederlands design leren tassen, fashion en accessoires.



Chabo Bags & More is een Nederlands leermerk dat startte met een basiscollectie van leren tassen en accessoires. Chabo bestaat inmiddels 10 jaar.

De afgelopen jaren heeft Chabo een brede collectie NOOS-items uitgebracht en deze solide basis elk seizoen uitgebreid met een aantal nieuwe modellen. Elk jaar brengt Chabo 2 collecties uit: Spring/Summer en Autumn/Winter. Inmiddels is er een complete fashion serie uitgebracht voor zowel dames als heren met diverse modellen leren jacks en trenchcoats. Nieuw in de fashion lijn in de SS2021 collectie is een soepele leren A-lijn rok.

Voor iedere Chabo collectie is het uitgangspunt om de perfecte balans tussen ‘fashionable’ en basic te behouden. Uiteraard tegen een eerlijke prijs. Daarnaast zijn duurzaamheid, zowel

voor de producten als de partners van groot belang voor het merk. Chabo werkt alleen samen met gecertificeerde leveranciers met oog én respect voor het milieu en de leef- en

arbeidsomstandigheden in zowel India als Indonesië. De Chabo ’s worden met zorg op een plantaardige manier gelooid en gekleurd, zonder het gebruik van schadelijke stoffen.

Chabo heeft inmiddels een groot Europees netwerk van dealers en verkooppunten. De ambitie is om de komende jaren het merk te laten groeien en het Chabo-bereik binnen Europa te vergroten. Chabo betekent “vriend”, we hopen dat je jouw Chabo vindt in onze nieuwste collectie!

#takeyourchaboeverywhere