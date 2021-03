10DAYS BestBasics, de Love Connection campagne

10DAYS heeft haar BestBasics collectie uitgebreid met diverse, iconische stijlen. Het merk gelooft dat de grenzen tussen mannen en vrouwen(kleding) steeds meer vervagen, het modelandschap buigt naar meer eenvoud, uniformiteit en een unisex garderobe. Deze collectie bestaat dan ook uit stijlen die zowel door vrouwen als mannen gedragen kunnen worden. Onder de nieuwe items die het Amsterdamse lifestylemerk heeft toegevoegd, bevinden zich een zwarte jersey blazer en een alpaca wool grey melee knit sweater. Daarnaast hebben de bestaande stijlen een vernieuwde fit en zijn de kleuren soft white melee en dark grey blue toegevoegd. Het resultaat is een collectie die meer dan ooit de kern raakt van het merk 10DAYS.

“Love Connection” campagne

Ter ere van de vernieuwde Best Basics collectie heeft 10DAYS de “Love Connection” campagne gelanceerd waarin vrijheid centraal staat, de belangrijkste kernwaarde van het merk. Juist in deze tijd is er behoefte aan een positieve boodschap. Vier stellen en twee singles stylen de Best Basics collectie op hun eigen manier en vertellen elk hun inspirerende verhaal over hun vrijheid in liefde. De campagne loopt tot en mei 2021. De 10DAYS Best Basics kleding en woonaccessoires vormen het fundament van 10DAYS- collecties. Om die reden is de collectie altijd beschikbaar, ongeacht het seizoen: tijdloze basics waarmee je het hele jaar door moeiteloos kunt combineren.