14e editie van FASHIONCLASH Festival: Save the Date + Open Call

14e editie van het internationale en interdisciplinaire FASHIONCLASH Festival vindt plaats van 25 - 27 november 2022 in Maastricht.

Tijdens dit driedaagse hybride (on- & offline programma) festival krijgen nieuwe generatie ontwerpers en podiumkunstenaars uit binnen en buitenland de kans om hun werk te tonen aan een breed (inter)nationaal publiek. Het programma met tentoonstellingen, performances, talks, workshops en fashion filmvertoningen toont projecten die de hedendaagse modecultuur onderzoeken, contextualiseren en vieren.

FASHIONCLASH Festival staat in het teken van het ontdekken, stimuleren en mede vormgeven van de huidige ontwikkelingen in de mode en de samenleving en het ontsluiten van deze ontwikkelingen voor een breed publiek. De focus van het festival ligt op het ontwikkelen en presenteren van een grensoverschrijdend programma dat laat zien dat mode meer is dan alleen kleding en dat het een nieuwe wereld kan zijn waarin allerlei verschillende disciplines en stemmen samensmelten tot een nieuw verhaal. Deelnemers van het festival behoren tot een generatie ontwerpers en kunstenaars die de grenzen van hun discipline onderzoeken en bevragen. Met hun werken begeven ze zich tussen de transdisciplinaire domeinen mode, social design en beeldende kunst.

Het programma is een samengestelde selectie uit de ingediende voorstellen via Open Oproep en uit de door FASHIONCLASH zelf geïnitieerde projecten die in coproductie met andere organisaties worden ontwikkeld.

Voor een impressie van het festival, zie 2021 Aftermovie:

Daarnaast zijn er de meeste programmaonderdelen van de vorige twee edities beschikbaar op YouTube kanaal.

Open Call voor deelname is nu online en open voor iedereen!

FASHIONCLASH Festival 2022 zal bestaan ​​uit 3 hoofdprogrammadelen die allemaal voor het publiek toegankelijk zijn en bovendien online worden gefilmd en uitgezonden als onderdeel van het digitale programma van het festival.

New Fashion Narratives (tentoonstelling)

Fashion Film & Video (inclusief Award voor beste film)

The Clash House (mode performance presentaties met coachingstraject)

Meer informatie over voorwaarden en aanmelding: www.fashionclash.nl

Er zijn 2 deadlines voor inzendingen:

Inzending voor The Clash House voor zondag 24 april 2022

Inzending voor New Fashion Narratives en/of Fashion Film & Video voor vrijdag 1 juli 2022

FASHIONCLASH Festival is een initiatief van de in Maastricht gevestigde Stichting FASHIONCLASH, een interdisciplinair presentatie en ontwikkel platform en een wereldwijd netwerk van nieuwe generatie modemakers en (podium) kunstenaars. Sinds 2009 heeft FASHIONCLASH meer dan 200 projecten en evenementen gerealiseerd in binnen- en het buitenland.