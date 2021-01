A Fish Named Fred FW21 collectie

En de Nederlandse tekst; Fred puts the extra into ordinary en gelooft dat het leven te kort is om gemiddeld te zijn. onze "Freds" zijn mannen van alle leeftijden en achtergronden die niets kunnen veranderen in iets bijzonders, grauw in kleurrijk en gewoon in legendarisch. A fish named Fred is een exclusief lifestyle-merk voor mannen dat staat voor uniciteit en individualiteit. De eigenzinnige ontwerpen zijn vaak grensverleggend onmogelijk te missen.

Na een lange strijd op het land neemt A fish named Fred een duik terug naar zijn roots. Fred bevindt zich een vissersboot. Na het harde werken op zee komt er een golf van ideeën op gang. Deze ideeën zijn verwerkt in de nieuwe herfst-wintercollectie genaamd: Fred On Deck, die op 19 januari in 27 showrooms over de hele wereld te water wordt gelaten. A fish named Fred komt met een collectie die stoer is en trots uitstraalt.

Met de Fred prints valt u op als een vuurtoren, of zoals Fred het zegt; Be Proud, Stand Out. De verfijnde accenten in de kleding ademen de sfeer uit van een vissersboot op de wilde zee. Dit thema ligt dicht bij de wortels van het merk. Alle elementen van de zee zijn een bron van inspiratie en de collectie bevat prints met koraal, ankers, vuurtorens, schelpen, visnetten en natuurlijk vissen. Fred is ook geïnspireerd door zeemannen met veel tatoeages die natuurlijk ook in de collectie zitten. Dit thema is voor de uitgesproken man die deze frisse en vrolijke accenten met trots draagt.

Verkrijgbaar in 31 landen.

Speciaal POS-materiaal waaronder de oranje vissenkop.

Breed scala aan productgroepen.

Alle ontwerpen in eigen beheer gemaakt en onmiskenbaar uniek.

6 leveringen per jaar.

Sterk en gemakkelijk toegankelijk B2B-portaal

Unieke meubelconcepten zijn verkrijgbaar van een corner tot een complete brand store.