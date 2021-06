A Fish Named Fred SS22 collectie

Voor de lente van 2022 heeft A fish named Fred ervoor gekozen voor The Italian Way

"La Dolce Fretta!"

Het eerste kleurblok is geïnspireerd op de zonsondergangen aan de Italiaanse Rivièra. Dit is de smalle kuststrook die ligt tussen de Ligurische Zee en de bergketen die gevormd wordt door de Maritieme Alpen en de Apennijnen. Deze prachtige bergdorpjes vormen de basis voor de collectie. Karakteristieke bloemen zoals de oleander en de olijfboom zijn de inspiratiebron geweest voor unieke prints.

Diep donkerblauwe en citroengele tinten en warme roodtinten domineren in de eerste levering. Key sets worden meerdere mogelijkheden om een totale look te maken. Het tweede kleurblok is geïnspireerd op de Italiaanse barok. Deze is over de hele wereld bekend en Fred heeft dit vertaald in zijn rijke ontwerpen. Het kleurenschema in deze levering is geïnspireerd op de kathedraal van Florence. Een close-up van dit indrukwekkende gebouw toont verschillende tinten groen, roze, en zand. Ook de beroemde Giro 'd Italia was een grote inspiratie evenals races met oldtimers.



Meer over het merk op fashionunited.com/companies/a- fish-named-fred