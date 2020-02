Aigle en Jean-Charles de Castelbajac lanceren kleurrijke techwear capsule

Het Franse heritage label Aigle, dat zijn bekendheid dankt aan premium rubberlaarzen en outerwear, bundelt dit voorjaar de krachten met ontwerper Jean-Charles de Castelbajac. Samen lanceren ze een kleurrijke capsule collectie die het accent legt op technische functionaliteit en doet dromen van een muzikale festivalzomer.

Glastonbury, Rock en Seine, Isle of Wight, We Love Green... Jean-Charles de Castelbajac houdt naast mode ook van muziek. Voeg daar de knowhow en outdoor expertise van Aigle aan toe en een stijlvolle maar functionele festivalgarderobe is verzekerd.

De capsulecollectie omvat handige essentials met doordachte, praktische details om zorgeloos te genieten in de buitenlucht. Zo telt deze uniseks jas verschillende, afzonderlijke zakken waarin je zonder problemen al je spullen kwijt kan. Of je nu op avontuur trekt in de wilde natuur of een weekendje op het festivalterrein vertoeft, dankzij waterdichte materialen en een afneembare capuchon blijf je onvoorspelbare weersomstandigheden de baas.

De showstopper van de collectie is ongetwijfeld de poncho. Kleurrijke, contrasterende letters voorzien de camouflagelook van een speels effect. Een nachtje onder de sterren? Dan transformeer je deze poncho simpelweg in een tent.

De capsulecollectie van Aigle en Jean-Charles de Castelbajac is verkrijgbaar vanaf 29 april via aigle.com.

O V E R A I G L E

Als pionier van de rubberlaars vervaardigt Aigle het gros van zijn vermaarde repertoire sinds 1853 tot op vandaag met de hand in thuisland Frankrijk. Het Franse heritage label is heer en meester van outerwear en vrijetijdslaarzen die zich onderscheiden dankzij een doorgedreven functionaliteit en bestendigheid. In de eigen fabriek in Châtellerault, Frankrijk produceren zo'n 200 artisans dagelijks meer dan 4000 paar rubberlaarzen, die herverdeeld worden in wel 70 landen wereldwijd.

De footwear en ready-to-wearcollectie van Aigle verenigt authenticiteit, design en savoir-faire in een eigentijds aanbod aan outdoor essentials die moeiteloos inspelen op de techwear trend. Aigle hanteert strikt een beleid van onverbiddelijke kwaliteit en oog voor detail, dat zich vertaalt naar een hoogwaardig en tijdloos product dat ettelijke jaren meegaat.

Het verschilt zit 'em in de kwaliteit. De rubberlaarzen van Aigle gaan gemakkelijk enkele decennia mee. Zo wordt elk paar nauwgezet gecontroleerd en getest op waterdichtheid en schokabsorptie. Sinds 2012 neemt Aigle om die reden een in-house R&D-team onder de arm.

Vandaag ligt Aigle in de mooiste multimerkenboetieks zoals Le Bon Marché (Parijs), Printemps (Parijs), Farlow (Londen), Zwartjes (Amsterdam), Oebens (Utrecht) en in outdoor specialty stores als Torfs (Antwerpen, Gent, Brussel) en A.S. Adventure (Antwerpen, Gent, Brussel). Aigle is ook online verkrijgbaar, onder meer via berghenstore.com.