De nieuwe FW21 collectie van Amsterdenim voor mannen is uit. De collectie is geïnspireerd op denim en vrijheid. Het thema van de collectie is “Loose in the Cage”

De belangrijkste kleuren voor deze levering zijn zwart, blauw en rood. De Amsterdenim FW21 collectie wordt uitgeleverd in de periode van augustus en september met totaal 2 leveringen.

“Introducing the HENK dungaree, the FREE BIRD sweatshirt and new lumberjack shirt checks, this collection is all about freedom”, zegt Amsterdenim.