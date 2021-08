Het Belgische Juwelen merk Angelo Moretti jewelry heeft nu ook een showroom in Nederland, Na hun 2 showrooms in België was het dringend tijd om ook fysiek aanwezig te zijn in Nederland. Het merk staat bekend om hun unieke bewerking van hars , een totaal collectie voor elk type vrouw. Met meer dan 500 stuks is deze collectie een must voor elke accessoire en mode winkel.

"Met trots presenteren we Angelo Moretti Jewelry in onze nieuwste showroom in het bijzondere gebouw, de BulbSpaces. BulbSpaces ligt midden in de bollenvelden in Heemstede. Ook wel bekend als het 'best bewaarde geheim van Kennemerland'. Het is een mysterieus gebouw met een rijke 100-jarige geschiedenis. Dit gebouw is door architect J. Zietsma gebouwd als bloembollenmagazijn in de geometrische en organische vorm die kenmerkend is voor de Amsterdamse Architectuurschool. BulbSpaces eert de bloembol met zijn symboliek. Zaai iets kleins en laat iets groots groeien."

Naast Angelo Moretti JEWELRY vertegenwoordigd door het agentschap “Atelier maatwerk” van Marietta Sluijter zijn ook Sabine Noyen Agenturen, Amsterdam Labels, The Fashioncy, en Par69 gehuisvest in de BulbSpaces.

Lees meer over Angelo Moretti Jewelry op de merkpagina: fashionunited.com/companies/am-jewelry

Showroom Angelo Moretti/ Atelier Maatwerk:

BulbSpaces

Leidsevaartweg 1

2106 NA Heemstede

Mobile: 0031 (0)6 51 11 33 53