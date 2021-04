ARKET presenteert zomerse linnencollectie en breidt duurzaamheid uit

ARKET presenteert zomerse linnencollectie voor SS21

ARKET heeft een voorliefde voor de kwaliteit en uitdrukkingskracht van linnen en daarom komt het merk nu met een collectie iconische nieuwe zomerklassiekers. De collectie staat voor een nonchalante, tijdloze look tijdens warme dagen en biedt persoonlijke stukken die jaren meegaan.

Linnen is een terugkerend fenomeen in de ontwerpen van ARKET. Deze natuurlijke, ademende, duurzame en biologisch afbreekbare stof is een geliefd materiaal voor zomerkleding, omdat het licht en luchtig aanvoelt op de huid. Linnen roept een sfeer op van zilte dagen aan zee en brengt zonovergoten herinneringen naar boven. De S/S 2021 linnencollectie is dan ook een ode aan de zomer.

‘Bij ARKET brengen we oude klassiekers graag weer tot leven in nieuwe ontwerpen. Linnen blijft altijd relevant en inspireert ons elk jaar opnieuw tot tijdloze nieuwe zomerlooks. We doen niets liever dan deze duurzame stukken steeds weer verder perfectioneren,’ aldus Anna Teurnell, Head of Design bij ARKET.

De zomercollectie is een herinterpretatie van iconische stukken die je de hele zomer kunt dragen. De collectie bestaat uit shirts, jurken en kledingstukken om mee te combineren, in diverse pasvormen en kleuren. Wat ze met elkaar gemeen hebben, zijn de zachte vormen, elegante lijnen en klassieke details. De collectie kan naar believen worden gedown- of geüpgraded en is dus zowel geschikt voor een zonnig uitstapje in de buitenlucht als een kantoordag of etentje in de stad.

De herencollectie herinterpreteert symbolische stukken, zowel de archetypische silhouetten van ARKET als nieuwe ontwerpen, om de hele zomer in te leven. De all-linnen look wordt bereikt door het moeiteloos combineren van hemden, T-shirts, shorts en broeken. Het kleurenpalet is neutraal, gedefinieerd door donkerblauwe en beige tinten, waarbij de laatste het natuurlijke, ongebleekte karakter van linnen benadrukt. Ontspannen snitten en lichtgewicht kwaliteiten zorgen voor een vakantiegevoel dat ook chique kan zijn.

Er is geen stof die het zomergevoel zo goed weet te vangen, maar linnen heeft nog meer voordelen dan alleen duurzaamheid en de prettige textuur. Linnen wordt gemaakt van vlas, een snelgroeiende plant die hier in Europa wordt geteeld en geen extra water nodig heeft. Daarom is het een milieuvriendelijk materiaal.

Over ARKET

ARKET is een merk binnen de H&M groep. Hun missie is het democratiseren van kwaliteit door het breed verkrijgbaar maken van goed gemaakte en duurzame producten. ARKET biedt hedendaagse essentiële producten aan voor de man, vrouw en kinderen. Ontworpen om een lange tijd van te houden, te gebruiken en om een ideaal alledaags uniform mee te creëren. ARKET opende de eerste winkel op de Regent Street, Londen in August 2017 en lanceerde online in de Europese markt. De meeste ARKET-winkels omvatten ook een café gebaseerd op New Nordic Food Manifesto.