Atelier Munro presenteert limited collectie van herfst/winter stoffen

Onze nieuwe limited collectie houdt het dicht bij de wereld waarin we nu leven. Bij Atelier Munro snappen we dat je zeker nú een flexibele garderobe nodig hebt om je moeiteloos te bewegen tussen huis, kantoor en alles daarbuiten. Voor herfst/winter 2021 hebben we een gecureerde mix gecreëerd van bijzondere stoffen, kleuren en texturen. Een reflectie van vandaag.

De collectie dient als inspiratie om jouw made-to-measure garderobe samen te stellen. De veelzijdige selectie bevat alles om je comfortabel te voelen, waar je ook bent. Als het gaat om stijl, maar natuurlijk ook een persoonlijke fit.

Inspiratie

Voor de nodige inspiratie hebben we onze Style Advisors gevraagd om een aantal looks te creëren. Elke look gemaakt naar hun persoonlijke stijl en maat. Wil je een idee krijgen hoe je eigen op maat gemaakte garderobe eruit kan zien?

Je ziet er een paar van onze nieuwe hoogtepunten. Zoals luxe en delicate stoffen voor pakken en jasjes in seizoen juiste kleuren die uiteenlopen van lichtgrijs, diepzwart en diep donkergroen tot bruin en beige. Let ook vooral op de verschillende gestructureerde weefsels en patronen. Window pane, glencheck en herringbone zijn er een paar van.

Corduroy en jersey stoffen voor de pakken en de nieuwe lightweight jackets werken dan weer bijzonder goed voor wat extra warmte en comfort in de winter.

Hyper-Flexible

Dit najaar staan flexibiliteit en comfort centraal. Onder meer door onze recent geïntroduceerde lightweight jacket. Gestript tot de essentie is het een unconstructed jasje met een lossere fit die gedragen kan worden als extra laag onder een jas in de winter of als jasje tijdens onvoorspelbare winterse en zomerse dagen. Daarbij is het jasje ook gemakkelijk te combineren, bijvoorbeeld met chinos en jeans of een broek in dezelfde stof.

We trekken lightweight ook door in onze schoenencollectie. Vanaf nu kun je kiezen voor een lichtgewicht zool voor onder meer formele schoenen en boots. Zo ben je klaar om ‘m in elke weersomstandigheid te dragen en bij elke gelegenheid.

Naast de zorgvuldig gecureerde selectie van seizoensstoffen voor deze herfst en winter is er ook nog onze 365 stoffencollectie, die het hele jaar beschikbaar is voor je made-to-measure garderobe. Waaronder stoffen voor pakken, jasjes, (winter)jassen, shirts, knitwear, jeans, chinos, schoenen en sneakers. Elk item wordt volledig afgestemd op jouw persoonlijke maat, stijl en voorkeur.

Duurzaamheid

Bij Atelier Munro is duurzaamheid van belang. Doordat we werken met made-to-measure, produceren we alleen op aanvraag. Dit zorgt voor nauwelijks verspilling.

Dit seizoen voegen we meer duurzame stoffen en constructies toe zoals onder andere wolhennep moulinés en natuurlijk gekleurde zuivere wol. Dus zonder vervuilende toevoegingen. Dit brengt ons een stap dichterbij om onze stoffencollectie de komende jaren volledig duurzaam te maken.

Onze herfst/winter stoffencollectie is vanaf 19 augustus online te zien en verkrijgbaar bij al onze verkooppunten.

Atelier Munro

Made for you, made to last. Atelier Munro is made-to-measure menswear met een Amsterdamse twist. Zo’n 3 jaar geleden opgericht om mannen een op maat gemaakte, tijdloze en duurzame wardrobe te geven. Samen met je persoonlijke Style Advisor stel je een formele of juist casual collectie samen, volledig op jouw lichaam gemaakt. Van pakken of een black-tie tot bijvoorbeeld jassen, chino’s en jeans. In drie tot vijf weken is je kleding klaar, met nog een laatste pas-sessie voor de finishing touch.

Atelier Munro is wereldwijd aanwezig op meer dan 50 plekken. In Nederlandse high-end retailers en in hun eigen Amsterdamse vestiging, maar ook door heel Europa, de VS, Canada en Zuid-Korea.