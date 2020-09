Athleisure goes glam: Calzedonia en Superga lanceren capsulecollectie

Superga staat bekend om zijn klassieke sneakers; Calzedonia staat dan weer synoniem voor iconische panty’s en kousen. Wat krijg je als je deze twee Italiaanse merken combineert? Een capsulecollectie die zowel glamour als een sporty vibe uitstraalt.

De nieuwe capsulecollectie, een samenwerking tussen het sportieve Superga en het ultra- vrouwelijke Calzedonia, is vanaf 14 september verkrijgbaar. Het beantwoordt aan twee tegengestelde behoeften van iedere vrouw door basics als panty’s en sokken te voorzien van een sporty allure. De collectie is perfect voor vrouwen die de producten van Calzedonia graag dragen in hun dagelijkse outfits, maar er ook trendy uit willen zien tijdens het sporten. Tegelijk voegen de uitgesproken ontwerpen met sprekende kleuren een vleugje pop en iets meer attitude toe aan casual looks.

ELEKTRISCHE KLEUR EN BEDRUKTE TAILLEBAND

De collectie bestaat uit 5 leggings, 4 panty’s en 11 sokken. De leggings zijn echte eyecatchers dankzij hun ultieme glans en elektrische kleur – verkrijgbaar in blauw, roze en zwart. Ook is er een volledig met de iconische letter S (van Superga) bedrukte uitvoering van deze bestseller-legging. Dan de panty’s: deze hebben eveneens karakter. Alle vier zijn visgraat modellen, verkrijgbaar in zwart, roze en blauw met een glitter effect en in de maten small tot en met large. Het meest opvallende aan deze ontwerpen is misschien wel de tailleband: deze is bedrukt met het logo van Superga. Coolness all over! Last maar zeker not least zijn er 11 paar nieuwe sokken: van sportieve modellen tot glam ontwerpen gemaakt van lurex en in felle kleuren. Durf op te vallen!

De nieuwe Calzedonia x Superga capsulecollectie is vanaf 14 september verkrijgbaar in BENELUX.

OVER CALZEDONIA

Calzedonia werd in 1986 opgericht vlak bij het Italiaanse Verona en ontwerpt hoogwaardige, trendy, stijlvolle en betaalbare kousen en badkleding voor dames, heren en kinderen. In een complexe sector die voortdurend verandert, blijft het merk zijn kernwaarden trouw. Calzedonia slaagt er met unieke collecties telkens weer in om in te spelen op de wensen van de consument. Accessoires zijn daarbij steeds weer de onbetwiste pronkstukken. Momenteel zijn er ruim 2100 Calzedonia-winkels in meer dan 49 landen. In Italië heeft het label een 600-tal vestigingen.