AVEAU Suits

Het Aveau baby blauwe pak is een van onze favorieten. De zachte hemelse blauwe kleur is de perfecte kleur voor dit seizoen. Het pak is perfect voor de lente en zomer, doordat hij goed ademt en een groot comfort biedt. Dit pak is geïnspireerd door de prachtige blauwe lucht en de diepblauwe zee, we proberen thema's uit de natuur en geïnspireerde elementen die we verzamelen tijdens onze reizen terug te brengen. Blauw is een geweldige kleur om op te vallen in de massa, het is subtiel maar geeft toch een statement. ‘De kleur baby blue is van oorsprong geïnspireerd vanwege mijn zoontje, deze werd 1 jaar in de tijd dat we een nieuwe weg in gingen met Aveau. Ik vond dit zo een speciale gebeurtenis uit mijn leven dat ik dit aan hem wilde toewijden.’ Niet wetende dat baby blue ook echt de kleur van SS21 zou gaan worden. Het is mooi om te zien dat persoonlijke inspiratie met een betekenis dan ook ineens zo uitpakt en een trend wordt. Like it was meant to be! Dit heeft Aveau zeker ook het gevoel gegeven om altijd trouw te blijven aan eigen inspiratie en trend gevoel, in plaats van mee te gaan met de menigte of voorspellingen.

We hebben bij Aveau gekozen om heel basic te blijven met minimalistische kleuren, dit is in onze ogen tijdloos en duurzaam. De kleuren camel, black, navy & groen zijn kleuren die ieder seizoen gedragen kunnen worden en ook altijd gewild zijn. De zachtheid van alle kleuren worden gevoed door de stof en pasvorm, hierdoor is Aveau voor iedere doelgroep zeer aantrekkelijk en dragelijk, ‘we zijn trots op ons merk en de transformatie naar het huidig ontwerp’. Aveau is casual maar kan ook zakelijk zijn. Het belangrijkste met deze collectie was om de comfort te bieden, maar ook de mooiheid.

Aveau is officieel opgericht in 2017 met een inkoop concept maar al snel was het mogelijk om eigen creatieve ideeën te creëren. Dit was absoluut het einddoel en de droom, we zijn dan ook heel erg trots dat dit gelukt is. Aveau wordt gevoed door de wilskracht om creatieve ideeën tot werkelijkheid te brengen. Door de vele reizen en tripjes is er veel inspiratie ontstaan. Aveau wil vrouwen een comfortabel all year wearable pak aanbieden die niet alleen mooi is, maar ook comfortabel.

De tripjes, kansen en mooie herinneringen zijn tot de dag van vandaag alleen maar meer geworden en voegt als een grote inspiratiebron toe aan de ontwikkelingen van Aveau.