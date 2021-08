AWARE BY VERO MODA EEN DUURZAME MINDSET, COMFORT EN FUNCTIONALITEIT

Dankzij AWARE by VERO MODA wordt het een stuk makkelijker voor jou om te kiezen voor duurzame(re) mode. Deze environment conscious collectie brengt je frisse, moderne en tijdloze essentials, maar dan gemaakt van natuurvriendelijke stoffen. Vrouwelijke jurkjes, grove truien en feloranje tinten definiëren de AW21-collectie.

Volgens VERO MODA is een duurzamere mindset noodzakelijk. Met AWARE by VERO MODA zet het merk een stap in die richting. Deze conscious lijn zet de toon voor duurzame mode die niet inboet op stijl. Moeiteloos gesofisticeerde items die nog lang stijlvol zullen blijven, voeren in AWARE de boventoon. Niet alleen de look van de collectie is tijdloos, ook de stoffen zetten in op duurzaamheid. Gerecycleerde, organische en innovatieve stoffen hebben wat VERO MODA betreft de voorkeur, omdat bij de productie ervan minder gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen.

LEVENDIGE KLEUREN EN VROUWELIJK COMFORT

De AWARE by VERO MODA AW21-collectie staat volledig in het teken van comfort, functionaliteit en duurzaamheid. De speelse jaren 80 sijpelen door in cropped blazers, v-nek bodysuits en kleurrijke ruitjes. Een rechte, los vallende jeans met normale taille oogt modern en is zowel chique te dragen, met een polo sweater en hakken, of juist edgy met een sportieve blauwe haltertop. Een wollen kabelvest of een zacht vest met tailleriem voegt comfort toe aan iedere look, terwijl een lange, luchtige jurk met uitgesproken ruches jouw vrouwelijkheid benadrukt. Het kleurpalet van levendig oranje en rood, beige, off-white en hemelsblauw oogt fris en modern.

Bekijk en shop deze duurzame favorieten online of in VERO MODA Gent (Veldstraat 65): één van de zeven geselecteerde winkels die de AWARE-collectie aanbiedt.