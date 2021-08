Back 2 school met Little Legends

Een nieuw schooljaar, betekent een nieuwe rugzak! Little Legends heeft een collectie backpacks die die van alle gemakken zijn voorzien en makkelijk te organiseren zijn dankzij de verschillende vakken. Geen lekkende bekers bij de sportbroek en voor de knutselwerkjes met overdosis aan glitter is er ook een apart vakje. Een full option backpack voor kinderen van 5 tot 12 jaar!

De Little Legends rugzakken zijn stevig, voorzien van grove en stevige zwarte ritsen en dragen dankzij de gewatteerde schouderbanden heerlijk . Dit seizoen gaat Little Legends voor trendkleuren van dit moment zoals roestbruin en cool blue met leuke prints zoals flowers en bambi spots voor de girls, en sharks en skateboards voor de stoere boys. Voor de regenachtige dagen zit er een vaste regenhoes in het vak aan de onderkant van de tas en zelfs voor de mobiele telefoon of spelcomputer is er een apart vakje. Georganiseerd en stylish back to school.

Interesse?

De rugzakken van Little Legends zijn allemaal direct leverbaar met een marge van 2.5! Stuur een mailtje naar: tessa@littlelegends.nl voor de brochure/ prijslijst.

Of neem contact met ons op via het telefoonnummer: 0172-750080