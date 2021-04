BARTS x Watermarks collectie

Verlangend naar de zon, zand aan onze voeten en een frisse duik in de zee; een perfecte zomerdag. Met nieuwe avonturen op komst en een positieve mindset, zorgt de Watermarks collectie van BARTS ervoor dat we dit jaar volop kunnen genieten van de zomer.

De Watermark pieces verrijken de BARTS spring/summer 2021 collectie met bikini’s en badpakken in kleuren van de oceaan. Combineer swimwear met verschillende hats en caps in blauwe en natuurlijke tinten, en ga voor die extra beachy look met een armband gemaakt van kralen en schelpjes.

De BARTS SS21 collectie is nu online beschikbaar. Voor uitleen en meer informatie ben je van harte welkom in onze showroom.